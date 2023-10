Seconda sconfitta stagionale, la prima interna, per il Como. Azzurri superati per 3-1 al Sinigaglia dalla Cremonese. Derby amaro per i lariani, tra gol annullati dal Var e un rigore sbagliato da Cutrone sull’1-3. Un gol avrebbe sicuramente riaperto la contesa.

Un match in salita fin dall’inizio per gli uomini di mister Moreno Longo, che fin dall’inizio hanno faticato contro i grigiorossi. Primo tempo terminato 0-2 per gli ospiti con le reti di Coda al 16′ e Okereke al 32′. Al 44′ rete di Cutrone per il Como prima convalidata, poi annullata dal Var.

Nella seconda parte gli azzurri hanno mostrato un piglio più combattivo ma una nuova rete di Coda, al 63′, ha segnato il match a favore degli ospiti. Poi il rigore sbagliato da Cutrone e un Como che comunque non si è mai arreso. Azzurri anche sfortunati, con una traversa colpita dal capitano Bellemo con una conclusione da lintano. Ma alla fine a fare festa sono stati gli ospiti in uno stadio che porta loro bene: proprio qui nel 2022 la Cremonese festeggiò la promozione in serie A.

Dopo la pausa di campionato il Como tornerà in campo venerdì 20 ottobre alle 20.30 in un match di cartello. Gli azzurri saranno infatti ospiti della capolista Parma. Emiliani che avranno il dente avvelenato, dopo la sconfitta esterna per 3-2 contro il Venezia.