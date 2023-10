I taxi associati a Cna non aderiranno allo sciopero indetto dagli auto-ferrotranvieri di Usb per la giornata di domani, 10 ottobre 2023. Lo ha fatto sapere la Cna Lario Brianza. Pur precisando che la Cna è contraria al decreto con le novità sulle licenze, la decisione della Cna Fita Taxi è di non aderire alla protesta.

“Si vuole valutare in maniera oggettiva come poter intervenire per correggere quella parte sostanziale del provvedimento che presenta incongruenze – si legge nella nota – Per questo motivo Cna Fita Taxi chiederà un incontro urgente con i ministri competenti ai quali esporrà le proprie concrete proposte modificative del Decreto “Asset”.