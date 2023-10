Vaccino antinfluenzale, da oggi i cittadini che beneficiano della somministrazione gratuita, dunque over 60, donne in gravidanza o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione, possono prenotarsi per effettuare il vaccino nella farmacia più vicina a casa a partire da lunedì 16 ottobre. Come gli scorsi anni, la profilassi in farmacia si rivolgerà solo a over 18 che si sono già vaccinati contro l’influenza almeno una volta e senza effetti collaterali. Dal 20 novembre la campagna vaccinale sarà aperta, sempre gratuitamente, a tutti i cittadini.

Sempre oggi partono le prenotazioni per ricevere in farmacia anche il vaccino anti-Covid aggiornato alla variante definita “Kraken”. Le somministrazioni sono sempre a partire dal 16 ottobre. Utilizzando le piattaforme regionali dedicate (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it e https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it), per entrambe le campagne di profilassi, gli aventi diritto potranno vaccinarsi nel presidio farmaceutico più vicino, tra gli oltre 1.000 che in Lombardia aderiscono all’immunizzazione.

Lo scorso anno sono state quasi 200.000 le vaccinazioni antinfluenzali eseguite nelle farmacie lombarde. Mentre sul fronte Covid, che ha visto le croci verdi in prima linea nella campagna di immunizzazione fin dal 2021, in Lombardia sono state inoculate complessivamente più di 1 milione di dosi di vaccino.

“Crediamo che la possibilità di ricevere in farmacia l’antinfluenzale, assieme al nuovo siero contro il Covid, possa contribuire ad allargare la copertura di entrambe le campagne vaccinali. – sottolinea Giuseppe De Filippis, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Como – Le somministrazioni sono raccomandate a tutti i pazienti fragili, con patologie croniche di una certa rilevanza. In provincia aderisce alla campagna di immunizzazione la maggior parte delle farmacie. Alcune effettueranno soltanto l’antinfluenzale, altre entrambe le vaccinazioni. Questa mattina si sono registrati problemi alle piattaforme regionali di prenotazione, – conclude De Filippis – ma in queste ore il guasto tecnico dovrebbe essere risolto”.