Continua il caldo anomalo sull’Italia, con temperature decisamente fuori stagione che raggiungono e superano, in alcuni casi, i 30 gradi.

Oggi è la giornata più calda della settimana, con punte fino a 31 gradi nel pomeriggio. “Le temperature sono al di sopra della media di almeno 6-8 gradi in Lombardia. Anche in provincia di Como si arriva a 28-30 gradi. – spiega il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Corazzon, di 3Bmeteo – Domani dovremmo perdere un grado, ma non riusciremo ad avere un calo termico significativo. Il cambiamento più marcato si dovrebbe registrare verso il fine settimana con l’arrivo di qualche nuvola e temperature sotto i 25 gradi. Il primo assaggio di autunno è previsto per la prossima settimana, con un ulteriore calo termico e l’arrivo delle piogge”.

Le temperature anomale di questo inizio di ottobre portano anche diversi rischi per la salute e per l’ambiente. “La mancanza di piogge porta conseguenze sia sulle terra e le coltivazioni – spiega Corazzon – sia sulla qualità dell’aria, con livelli alti di inquinamento. La differenza tra le massime e le minime, inoltre, ha notevoli ripercussioni sulla salute. Le temperature del mattino presto e della sera sono molto più basse di quelle registrate durante il giorno e questi sbalzi portano raffreddori e influenze. Abbiamo ancora, poi, una grande quantità di moscerini e zanzare, che in questa stagione dovrebbero invece ridursi. Infine le piante, che sono ancora verdi, ma si tratta di una situazione anomala anche per loro- Questo è l’ennesimo segnale che le cose non stanno andando per il verso giusto. Basti vedere gli eventi di maltempo estremo dell’estate appena trascorsa – conclude Corazzon – Non si è mai in condizioni di normalità”.