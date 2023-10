Dopo la sconfitta a Treviglio – nella gara valida per il secondo turno del campionato di serie A2 – la pallacanestro Cantù è chiamata a un impegno infrasettimanale: domani, mercoledì 11 ottobre alle 20.30.

I brianzoli saranno impegnati in trasferta a Latina. L’esordio al Paladesio il 16 ottobre alle 20.30 contro la Luiss Roma. Nell’ultima partita, a Casale Monferrato, la pallacanestro Cantù è stata battuta per 89-90 dalla formazione bergamasca. Una sfida andata in scena in campo neutro per la squalifica di un turno del PalaDesio dopo che negli ultimi playoff un giocatore di Pistoia era stato colpito al volto da un oggetto scagliato dagli spalti.

“Purtroppo abbiamo sprecato un’occasione molto importante, oltre che per i due punti in classifica perché sarebbe stata una vittoria che ci avrebbe dato molta fiducia e morale – aveva spiegato nel post partita coach Devis Cagnardi – Abbiamo bisogno di farci trovare più duri dal punto di vista difensivo. Dobbiamo decidere e capire che squadra vogliamo essere, non è facile in questo momento tenere 40 minuti con la continuità di energie che vorremmo, ma abbiamo bisogno di dare segnali su quelle che devono essere le nostre abitudini quando scendiamo in campo.”