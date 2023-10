Quattro arresti e quattro denunce per lo spaccio nei boschi del territorio lariano, un traffico illecito nel mirino di operazioni incessanti di contrasto dei carabinieri. Smantellato un ulteriore bivacco utilizzato dai pusher. Nei controlli sono impegnati i carabinieri del territorio e gli specialisti degli squadroni Cacciatori, in grado di infiltrarsi di notte e di giorno nei boschi. Nelle ultime ore, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cantù hanno denunciato quattro stranieri tra i 22 e i 44 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Ricostruita una rete di spaccio che proseguiva almeno dal 2018 e con un giro d’affari stimato in 70mila euro.

I militari dell’Arma di Fino Mornasco hanno arrestato un 36enne che deve scontare una pena di un anno per spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Lurago d’Erba hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 45enen condannato a 8 medi per droga. In carcere anche un 43enne condannato a 11 anni per reati commessi tra il 2020 e il 2021.

I carabinieri hanno eseguito infine un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 30enne che deve scontare 6 anni per attività di spaccio commesse tra il 2014 e il 2016.