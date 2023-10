Danni da maltempo in Lombardia, privati e attività economiche e produttive hanno tempo fino al 4 dicembre per aderire ai bandi pubblici pubblicati da Regione Lombardia per la ricognizione dei danni subiti e per le domande di eventuale contributo per riparare quanto distrutto dalle grandinate di fine luglio.

Per i sindaci delle zone colpite, che già più volte hanno lamentato ritardi nelle risposte da parte della Regione, c’è ancora un’enorme sproporzione tra i danni subiti da cittadini e imprese e le risorse stanziate. Per questo stanno portando avanti il lavoro di confronto con la Regione avviato nell’incontro dello scorso 1 agosto, ma al contempo invitano i cittadini a mantenere un atteggiamento realistico, onde evitare aspettative esagerate.

I privati cittadini che hanno visto la propria abitazione colpita dal maltempo nel periodo compreso tra il 4 e il 31 luglio, possono presentare domanda di contributo nel limite massimo di 5.000€, attraverso il portale regionale Bandi Online di Regione Lombardia e compilando un unico form – Modulo B1.

Per le attività economiche e produttive, il limite massimo è di 20.000€, da richiedere attraverso il portale regionale Bandi Online di Regione Lombardia, compilando un unico form – Modulo C1.

Nel caso in cui si abbia già beneficiato di indennizzi assicurativi per gli stessi interventi e misure riportate nei moduli B1 e C1, l’eventuale contributo sarà corrisposto per la sola parte eccedente la copertura assicurativa.