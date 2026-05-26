Vola il turismo, anno record per Villa d’Este. Bilancio 2025, utile di 29,5 milioni di euro

Villa d’Este da record. Vola il turismo di lusso sul Lario e l’hotel di Cernobbio chiude il bilancio 2025 con “il miglior risultato dalla costituzione della Società nel 1873 e proseguendo il percorso di crescita e valorizzazione intrapreso negli ultimi anni”.

Il gruppo, come indicato in un comunicato ufficiale dopo l’approvazione del bilancio, chiude il 2025 con ricavi netti pari a 115,3 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto al 2024. L’utile netto è di 29,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 24 milioni dell’esercizio precedente. “Risultati – si legge nel comunicato – che riflettono l’ottimo andamento delle strutture del Gruppo, il consolidamento del posizionamento internazionale di Villa d’Este e una crescente domanda nel segmento dell’hôtellerie di lusso, trainata in particolare dalla clientela statunitense e internazionale”.

Nel corso del 2025, Villa d’Este ha portato avanti quattro grandi iniziative: il rientro nel perimetro del gruppo del Golf Villa d’Este a Montorfano, l’acquisizione dell’Hotel Regina Olga di Cernobbio, l’ingresso nel comparto alberghiero cittadino di Como con l’acquisto dell’Hotel Terminus e la nascita di Villa d’Este La Collezione.

“I risultati del 2025 raccontano un percorso collettivo, ed è doveroso riconoscere che dietro a questi numeri c’è il lavoro eccezionale di un team che ogni giorno interpreta con cura e dedizione l’identità di Villa d’Este – commenta Davide Bertilaccio, amministratore delegato del gruppo Villa d’Este – La nostra ambizione non è soltanto far crescere il gruppo, ma contribuire a rafforzare il Lago di Como come destinazione luxury di riferimento a livello internazionale”.

“Il 2026 – conclude – con il centenario del Circolo Golf Villa d’Este e l’apertura di Miralago Luxury Apartments, sarà un anno in cui tradizione e nuovi progetti si incontrano nel modo più naturale, con la stessa visione di lungo periodo che da oltre 150 anni guida questa società”.