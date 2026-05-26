Vola il turismo, anno record per Villa d’Este. Bilancio 2025, utile di 29,5 milioni di euro

Villa d’Este da record. Vola il turismo di lusso sul Lario e l’hotel di Cernobbio chiude il bilancio 2025 con “il miglior risultato dalla costituzione della Società nel 1873 e proseguendo il percorso di crescita e valorizzazione intrapreso negli ultimi anni”.
Il gruppo, come indicato in un comunicato ufficiale dopo l’approvazione del bilancio, chiude il 2025 con ricavi netti pari a 115,3 milioni di euro, in crescita del 13,6% rispetto al 2024. L’utile netto è di 29,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 24 milioni dell’esercizio precedente. “Risultati – si legge nel comunicato – che riflettono l’ottimo andamento delle strutture del Gruppo, il consolidamento del posizionamento internazionale di Villa d’Este e una crescente domanda nel segmento dell’hôtellerie di lusso, trainata in particolare dalla clientela statunitense e internazionale”.
Nel corso del 2025, Villa d’Este ha portato avanti quattro grandi iniziative: il rientro nel perimetro del gruppo del Golf Villa d’Este a Montorfano, l’acquisizione dell’Hotel Regina Olga di Cernobbio, l’ingresso nel comparto alberghiero cittadino di Como con l’acquisto dell’Hotel Terminus e la nascita di Villa d’Este La Collezione.
“I risultati del 2025 raccontano un percorso collettivo, ed è doveroso riconoscere che dietro a questi numeri c’è il lavoro eccezionale di un team che ogni giorno interpreta con cura e dedizione l’identità di Villa d’Este – commenta Davide Bertilaccio, amministratore delegato del gruppo Villa d’Este – La nostra ambizione non è soltanto far crescere il gruppo, ma contribuire a rafforzare il Lago di Como come destinazione luxury di riferimento a livello internazionale”.
“Il 2026 – conclude – con il centenario del Circolo Golf Villa d’Este e l’apertura di Miralago Luxury Apartments, sarà un anno in cui tradizione e nuovi progetti si incontrano nel modo più naturale, con la stessa visione di lungo periodo che da oltre 150 anni guida questa società”.
Vola il turismo, anno record per Villa d’Este. Bilancio 2025, utile di 29,5 milioni di euro
Villa d’Este da record. Vola il turismo di lusso sul Lario e l’hotel di Cernobbio chiude il bilancio 2025 con “il miglior risultato dalla costituzione della Società nel 1873 e proseguendo il percorso di crescita e valorizzazione intrapreso negli ultimi anni”.