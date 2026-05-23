Giornata dell’Economia lombarda. Misiani (Pd): “Situazione preoccupante”

Tensioni internazionali, caro bollette, carburanti alle stelle e costo della vita in continuo aumento, ma anche transizione energetica e mondo del lavoro che cambia: sono i temi al centro della seconda Giornata dell’Economia lombarda, organizzata a Villa Gallia dal Partito Democratico insieme alla Federazione provinciale comasca. A introdurre gli ospiti il giornalista Giorgio Civati. Daniele Valsecchi, invece, ha moderato il secondo panel della giornata. Presenti all’evento i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Gian Mario Fragomeli, la segretaria provinciale del Pd, Carla Gaiani, e i parlamentari Vinicio Peluffo e Simona Malpezzi. Con loro anche Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd, e Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd nazionale.

Un momento di confronto e approfondimento su energia, conflitto in Medio Oriente, lavoro, formazione e trasformazioni globali, con un focus in particolare sulla Lombardia sul manifatturiero, che è il cuore dell’economia regionale e uno dei settori più danneggiati, a cui si aggiungono automotive e chimica. Gli esponenti dem sottolineano la centralità dell’economia lombarda che tuttavia, in questo scenario incerto, vive un momento di difficoltà. Per Misiani è una “situazione preoccupante”.