Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante di Como è intervenuta al supermercato di via Recchi in città, denunciando a piede libero per furto due persone. Si tratta di un uomo di 25 anni ed una donna di 37, entrambi di origine marocchina e richiedenti asilo in Svizzera.

All’arrivo gli agenti hanno raccolto la denuncia dell’autista di un furgone delle consegne, il quale riferiva di aver subito il furto del proprio telefono cellulare che aveva lasciato sul cruscotto all’interno del mezzo.

Gli addetti del supermercato, inoltre, hanno indicato agli agenti un gruppetto di persone sedute e intente a bivaccare fuori dalla struttura, segnalando, in particolare, un uomo e una donna che erano stati visti poco prima aggirarsi vicino al furgone. La conferma è arrivata anche dalle immagini della videosorveglianza.

La donna ha quindi riconsegnato spontaneamente il telefono rubato. I due accompagnati in questura e identificati. Sono due richiedenti asilo in Svizzera, ospiti del Centro Federale d’Asilo di Chiasso. Dopo la denuncia a piede libero per furto aggravato, sono stati accompagnati in Svizzera.