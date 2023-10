Prenderà il via il 13 novembre a ComoNext, innovation hub di Lomazzo il corso “Autoimprenditorialità – Istruzioni per l’uso”. Tra i temi trattati, come definire e sviluppare un progetto imprenditoriale, quali obiettivi porsi per dargli concretezza, come affrontare l’analisi di mercato e dei competitor, segmentare il target, elaborare un piano strategico, fissare un cronoprogramma, definire il perimetro di sostenibilità economica e le strategie finanziarie destinate ad aumentare il valore economico del capitale aziendale. In sintesi, passare dall’idea alla “propria” start up.

Il corso è promosso da ComoNext e Cassa Rurale e Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo.

Il percorso formativo, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso di diploma o laurea, ha una durata di 50 ore ed è strutturato in moduli tematici. Il percorso stimolerà i partecipanti ad affrontare le diverse tematiche anche attraverso attività di gruppo, innescando meccanismi collaborativi di confronto e di valutazione collettiva. Sarà inoltre organizzata una visita ad alcune realtà imprenditoriali particolarmente rappresentative della community di ComoNExT, sede del corso.

Sono previste sei giornate full time il 13, 14, 15, 20, 21 e 22 novembre, dalle 9 alle 18 e una ulteriore mattinata di “testimonianze” in ComoNext.