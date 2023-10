Un’auto con due persone a bordo è uscita di strada nel tardo pomeriggio di oggi mentre percorreva la via ai Monti, a San Siro. La vettura si è poi ribaltata nel bosco a lato della strada, in una zona impervia. Paura per gli occupanti della vettura, che fortunatamente invece non hanno riportato conseguenze serie. Uno dei due, un uomo di 67 anni, è stato portato per accertamenti all’ospedale di Gravedona.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio. Dopo la segnalazione dell’incidente sono intervenute l’automedica del 188 e l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco con due squadre. I pompieri hanno recuperato l’auto nel bosco e rimesso in sicurezza la strada.