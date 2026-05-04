Infortunio mortale sul lavoro alla stazione di Bellinzona

Infortunio sul lavoro mortale alla stazione ferroviaria di Bellinzona. Ieri sera, poco prima delle 21.45. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, un uomo è rimasto folgorato da una scarica proveniente dalla linea di contatto ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, della Polizia dei trasporti, nonché i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto a causa delle gravi ferite riportate.