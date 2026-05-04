“Il Diavolo veste Prada 2” sbanca al botteghino, vetrina internazionale per il Lago di Como

“Il Diavolo Veste Prada 2” sbanca al botteghino nel primo weekend nelle sale dall’uscita (il 29 aprile scorso). E mentre la pellicola divide i fans tra chi la promuove e chi la boccia e al cinema c’è chi si presenta con il migliore look possibile, arriva l’ennesima promozione dell’Italia all’estero con Milano e il Lago di Como grandi protagonisti del sequel.

Come noto il film è stato girato in parte nel Belpaese, le riprese lariane risalgono ad inizio autunno scorso (tra settembre e ottobre). La trama si snoda tra New York e il set italiano. Villa Balbiano ad Ossuccio è stata scelta come location di un importante intrigo che vede coinvolte Andy ed Emily rispettivamente Anne Hathaway ed Emily Blunt. Le riprese dal lago e all’interno del giardino tornano a pubblicizzare il Lago di Como a livello internazionale. Come già accadde con l’uscita di “House of Gucci” – protagonisti Lady Gaga e Adam Driver – altra pellicola americana in cui l’edificio era stato scelto per girare alcune scene.

Anche Milano si mette in mostra in tutto il suo spettacolo: tra piazza Duomo, l’Accademia di Brera, Villa Arconati, la Galleria Vittorio Emanuele II.