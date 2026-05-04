Botte al padre per i soldi, arrestato 52enne di Carimate. Violenze anche su mamma e sorella

Botte al padre, vessazioni e maltrattamenti alla madre e alla sorella, furti in casa. I carabinieri di Cantù hanno arrestato un uomo di 52 anni residente a Carimate, accusato di ripetute aggressioni e comportamenti violenti nei confronti dei familiari. E’ in carcere al Bassone.

Il 52enne, secondo le ricostruzioni dei militari dell’Arma, pretendeva in continuazione denaro dai familiari, anche per acquistare sostanze stupefacenti. Pur di avere soldi, l’uomo sarebbe diventato aggressivo e violento, in particolare nei confronti del padre 82enne.

L’uomo avrebbe aggredito il genitore, strattonandolo e colpendolo con calci e pugni pur di avere il denaro che chiedeva. Atteggiamenti violenti anche nei confronti della mamma di 78 anni e della sorella maggiore, 54enne. Proprio le due donne si sono rivolte ai carabinieri per denunciare una situazione diventata insostenibile e per descrivere i comportamenti violenti e persecutori del 52enne.

Al termine degli accertamenti dei militari dell’Arma, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 52enne. L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri a Carimate e portato in carcere al Bassone.