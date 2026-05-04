Mariano, auto contro camion: un ferito e intervento per svuotare in sicurezza il serbatoio del bilico

Auto contro un camion, soccorso in codice giallo per il conducente della vettura. L’intervento questa mattina alle 6.30 a Mariano Comense in via per Arosio.

L’impatto ha portato la macchina a colpire e lesionare il serbatoio del bilico, alimentato a Gnl (gas naturale liquefatto).

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco da Cantù, dalla sede centrale di via Valleggio a Como e specialisti nucleo Nbcr Como per lo svuotamento e messa in sicurezza del serbatoio del camion (illeso l’autista).

Sul posto, oltre ai pompieri, i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e i carabinieri per i rilievi.



Il mezzo pesante è stato scortato dai mezzi dei vigili del fuoco e trainato in un luogo sicuro per lo svuotamento del serbatoio.