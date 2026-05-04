Sciopero della scuola, lezioni a rischio il 6 e 7 maggio

Lezioni a rischio mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, per uno sciopero della scuola indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cobas e Usb.

Alla protesta – contro le prove Invalsi e contro la riforma degli istituti tecnici – potrebbero aderire gli insegnanti, il personale ATA e i dirigenti scolastici. Sono previste diverse manifestazioni in decine di città.

Come detto, si sciopera contro la riforma degli istituti tecnici e il rischio di “una scuola al servizio delle imprese: si riduce il tempo scuola, – spiegano i sindacati – si tagliano le materie caratterizzanti i diversi corsi di studi e si introducono i percorsi di formazione scuola-lavoro già dal secondo anno, accentuando così il carattere addestrativo al lavoro che si vuole assegnare alla formazione tecnica”. E ancora, Cobas Scuola definisce le prove Invalsi “quiz inutili e dannosi” e chiede il recupero di almeno il 30% del potere di acquisto del personale docente e ATA.