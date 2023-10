Un uomo ferito su una ferrata sul Corno Occidentale di Canzo. Venti tecnici della stazione Triangolo Lariano della XIX delegazione del soccorso alpino sono stati impegnati in un intervento che, in questo caso, era solo un’esercitazione e non un infortunio reale. Una prova di evacuazione in cima al Corno Occidentale di Canzo.

A partire dall’alba di ieri, venti tecnici, tra cui due sanitari, con la guida di tre istruttori regionali, sono saliti in quota e hanno simulato l’evacuazione di un ferito dalla ferrata. La prima parte consisteva nella gestione dell’infortunato con presidi specifici per la calata in parete; in seguito, con la barella portantina nel bosco, applicando tecniche specifiche, come spostamenti laterali, contrappesi e funi guida.

“Momenti come questo sono fondamentali per tenersi in allenamento con le manovre, comprese quelle meno frequenti in intervento, oltre che per rafforzare lo spirito di squadra”, fa sapere il soccorso alpino.

Terminata l’esercitazione, nella stessa zona i tecnici sono stati chiamati per un infortunio reale, l’incidente di un uomo di 84 anni uscito di strada con la jeep a Valbrona. L’uomo è stato recuperato e trasportato in elicottero all’ospedale di Lecco.