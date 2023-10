Incidente questa mattina a Como in via Valleggio angolo via Anzani poco dopo le 8. Da quanto è emerso un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito un ragazzo di 19 anni. Nonostante lo spavento iniziale – i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso, quindi massima gravutà – il giovane, da quanto si apprende è uno studente universitario che si stava recando a lezione, dopo le prime cure sul posto è stato poi portato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti in codice giallo (media criticità). Sul luogo degli incidenti sono intervenuti i vigili del fuoco oltre agli uomini del 118. Inevitabili le conseguenze sul traffico per consentire le operazioni di soccorso.