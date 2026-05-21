Laglio, manutenzione a Villa Oleandra: scatta il senso unico alternato sulla SP71

LAGLIO – La viabilità lungo la strada provinciale 71 subirà alcune modifiche temporanee nel centro abitato di Laglio per consentire un intervento di manutenzione a Villa Oleandra. La Provincia ha autorizzato i lavori di tinteggiatura delle facciate della residenza di George Clooney, operazione che richiede l’occupazione di parte della carreggiata con un trabattello mobile.

Per garantire la sicurezza e il passaggio dei veicoli nel tratto interessato, situato al civico 20 di via Vecchia Regina, verrà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Il provvedimento sarà in vigore dal 25 maggio al 10 giugno, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 08:30 e le 18:00.

Al fine di minimizzare i disagi alla circolazione, l’occupazione della strada è prevista esclusivamente nei giorni feriali: il cantiere sarà dunque sospeso durante i fine settimana e i giorni festivi. Oltre al senso unico alternato, nell’area di intervento sarà istituito il divieto di sosta e di fermata. Al termine di ogni giornata di lavoro, l’impresa incaricata dovrà rimuovere le attrezzature per ripristinare la piena transitabilità della carreggiata.