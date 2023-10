Maltempo a Como, sono oltre cinquanta gli interventi dei vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti prevalentemente per danni d’acqua e tagli di piante a causa delle forti raffiche di vento in alcuni comuni del Canturino.

Questa mattina – poco prima delle 7 – i vigili del fuoco sono intervenuti a Cassina Rizzardi in via Risorgimento. Una pianta è caduta sopra un’auto. Fortunatamente è rimasto illeso il conducente. Traffico rallentato per le operazioni di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco da Como, i carabinieri di Mozzate e la Croce Verde di Fino Mornasco.

Mentre ieri sera alle 20.30 circa a Como in via XXVII Maggio (Valfresca) un cavo Enel si è incendiato per un malfunzionamento creando scoppi e fumo. E’ intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio assieme ai tecnici Enel per la messa in sicurezza e il ripristino dell’energia elettrica che era stata momentaneamente sospesa.