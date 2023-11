Aumentano gli stipendi oltreconfine. Le parti sociali firmatarie dei principali contratti collettivi di lavoro (CCL) della Svizzera hanno concordato per il 2023 un aumento medio del 2,5% per i salari effettivi e dell’1,9% per i salari minimi.



I salari effettivi sono aumentati dello 0,4% a titolo individuale e del 2,1% a titolo collettivo. Sono questi i principali risultati che emergono dall’indagine sugli accordi salariali conclusi nei settori convenzionali condotta dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Le parti sociali hanno concordato per il 2023 un aumento nominale medio dei salari effettivi del 2,5% per i principali CCL, cioè quelli che interessano almeno 1500 lavoratori (2022: 0,8%; 2021: 0,4%; 2020: 0,9%; 2019: 1,1%). In base alle previsioni di rincaro per il 2023 (+2,2%), quest’anno i salari reali nei comparti convenzionati dovrebbero segnare un aumento molto lieve, pari allo 0,3%. Gli accordi sui salari effettivi hanno interessato poco più di 655 000 persone.



Clicca qui per approfondire i dati.