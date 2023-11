Esondazione del Lago di Como. In città l’acqua è ancora in piazza Cavour ma lentamente arretra. Dopo le ultime piogge della notte, questa mattina è tornato a splendere il sole.

I dati di laghi.net a mezzogiorno indicavano un’altezza di 158,8 centimetri (la soglia di esondazione è fissata a 120, ndr) e la tendenza è al ribasso. La percentuale di riempimento si attesta al 117%.

Procedono i lavori di rimozione dei detriti, ai cittadini si chiede di non avvicinarsi alle zone di intervento e non superare le barriere posizionate per una questione di sicurezza.

La viabilità

La viabilità per chi deve recarsi verso via Borgovico resta deviata lungo il minigirone appositamente creato che attraversa piazza Volta e via Garibaldi. Per le sole autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate.

Per la direzione Napoleona/Camerlata si può transitare lungo la corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Sauro, viale Battisti, viale Spallino e via Milano. Per la direzione San Martino/Briantea, infine, si può percorrere via Dante.

Come presentare la richiesta per il risarcimento danni

La protezione civile di Como ha reso note le procedure da seguire per chi avesse subito danni in seguito all’esondazione del lago e volesse chiedere il risarcimento. Per chi ha subìto danni strutturali a immobili, alle loro pertinenze, ad aree e fondi esterni e a beni mobili strettamente indispensabili, c’è tempo fino a domani, lunedì 6 novembre alle ore 12, per presentare la domanda con una prima stima dei danni tramite posta certificata all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it oppure consegnandola di persona all’Ufficio Protocollo del Comune di Como.

Le previsioni meteo

Secondo gli esperti di 3BMeteo il maltempo concederà una tregua. Già a partire da stamattina è tornato il sole e anche la settimana sembra volgere al sereno. Soltanto giovedì 9 novembre al momento è prevista pioggia debole. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e i 15 gradi.