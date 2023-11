Ancora atti vandalici nei quartieri di Camerlata e Rebbio a Como. Dopo le auto danneggiate nei pressi del parcheggio della stazione (i proprietari si sono trovati con i vetri rotti), stamattina alcuni cittadini hanno notato che è stato distrutto il pulsante della chiamata pedonale al semaforo tra via Badone e via Paoli.

A vedere le immagini che ci hanno inviato i telespettatori sembra proprio che sia stato colpito con l’intento di danneggiarlo. Sembra, infatti, difficile, che possa essere stato colpito da un mezzo in transito data la posizione. Un danno non da poco considerando che senza la chiamata diventa difficile per i pedoni attraversare. Si tratta, infatti, di un punto della città molto trafficato.

Soltanto pochi giorni fa gli atti vandalici sulle auto nel parcheggio e non si contano – secondo i residenti del quartiere – gli episodi di inciviltà legati all’esposizione dei rifiuti.

Queste foto ci arrivano da Rebbio, via Repubblica Romana-angolo via Lenticchia, dove è presente un ampio parcheggio. Un punto costantemente trasformato in una discarica a cielo aperto. I cittadini chiedono l’installazione di una telecamera.