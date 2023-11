L’ottantesima edizione di Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote, è pronta ad aprire i battenti.

E se le prime due giornate, martedì 7 e mercoledì 8 novembre, saranno dedicate alla stampa, da giovedì 9 sarà il pubblico a riempire gli otto padiglioni che quest’anno accoglieranno i 1700 marchi giunti a Milano da ben 45 Paesi per quello che è l’evento espositivo più longevo al mondo.

EspansioneTv seguirà l’evento e vi porterà a scoprirlo attraverso gli speciali EICMA in programma mercoledì 8 e giovedì 9 novembre alle 21.30, sabato 11 novembre alle 20 e domenica 12 novembre alle 12.25 e alle 20.

Vi mostreremo tutte le novità più importanti appena arrivate sul mercato delle due ruote o che debutteranno nei prossimi mesi e incontreremo personaggi di spicco del settore.

Ma non solo: parleremo anche delle novità più rilevanti dell’ottantesima edizione, tra cui troviamo l’EICMA Esports Arena e un’area dedicata all’Urban Mobility.

Nel primo caso si tratta di uno spazio interamente dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport: qui, tra i numerosi eventi in programma, sabato 11 novembre si disputeranno le finali del campionato online di Motocross, l’EICMA ESPORTS MX, con i migliori 10 che si sfideranno sulla riproduzione digitale della pista off-road di MOTOLIVE, l’area esterna di EICMA in cui si svolgeranno spettacoli, test ride moto, esibizioni degli stuntmen e gare sulla pista di motocross.

L’area dedicata alla mobilità urbana, invece, accoglierà imprese, istituzioni e startup del settore e ospiterà talk e incontri divulgativi sul tema.

Come sempre, a EICMA non mancheremo di mostrarvi l’area per i test ride e-bike, il set fotografico EICMA EFFECT, dove i fotografi di EICMA immortaleranno gratuitamente i visitatori, e il Temporary Bikers Shop, lo spazio in cui si potranno acquistare accessori abbigliamento, caschi e tutto quanto occorre per muoversi in sicurezza a bordo di una due ruote.