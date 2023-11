“Non posso immaginare tre palazzetti nuovi a Varese e zero a Como, se non uno, quello di Casate, destinato a chiudere”: il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ribatte alle parole pronunciate in mattinata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che durante un incontro a Palazzo Estense ha rilanciato la candidatura di Varese per la costruzione del Palaghiaccio federale, escludendo di fatto Como.

“Capisco che da cittadino varesino il ministro Giorgetti veda solo Varese, ma mi aspetto che alle parole seguano degli atti – dice Rapinese – Io non ho ancora ricevuto nessuna esclusione. Non ci basiamo sulle affermazioni, anche perché il tema non mi sembra sia di competenza del suo Ministero”. Il primo cittadino comasco è tornato dunque a ribadire la serietà del progetto presentato dal capoluogo lariano, che andrebbe a riqualificare la piana di Muggiò. “Non c’è nessun progetto migliore di quello presentato da Como e questo è riconosciuto dagli stessi addetti ai lavori – sottolinea Rapinese – In 30 minuti con le ferrovie dello Stato è possibile arrivare in stazione centrale a Milano, dunque è anche comodo in termini di collegamenti. Se poi ci sono logiche che portano i fondi altrove, ne prenderemo atto. Intanto, noi non perdiamo un secondo. Non siamo degli sprovveduti, – dice il sindaco – siamo in costante contatto con Regione Lombardia e abbiamo già un piano B e un piano C. Siamo pronti ad ogni evenienza, abbiamo studiato tutte le situazioni possibili. A breve – conclude Rapinese – la giunta disegnerà il futuro di Muggiò e svelerà il progetto alternativo a quello finanziato con i fondi del Pnrr”.

Dall’altra parte, il sindaco di Varese Davide Galimberti dichiara di essere in “piena sintonia con il ministro Giorgetti”. “Noi siamo pronti all’ipotesi che si decida di costruire il Palaghiaccio federale a Varese – dice – Ma non si tratta di un palazzetto, perché quello lo abbiamo già nuovo, è un centro federale ed è qualcosa di diverso. Penso che anche Como debba avere il suo palazzetto del ghiaccio, che non è – ribadisce Galimberti – il centro federale degli sport del ghiaccio”.