Esondazione del Lago di Como. L’acqua lentamente si sta ritirando ma la situazione in Lungo Lario Lario Trento e Trieste, in piazza Cavour e in via Cairoli resta critica.

Per vedere riaperta al traffico del lungolago bisognerà attendere almeno la prossima settimana. Queste ad oggi le previsioni della polizia locale.

E sempre dalla polizia locale viene sollecitata la collaborazione dei cittadini: “Chiediamo di 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗲 𝗲𝘀𝗼𝗻𝗱𝗮𝘁𝗲. Piazza Cavour è area rossa e quindi interdetta ai non autorizzati. I volontari devono poter lavorare, movimentando mezzi e attrezzature, in sicurezza e serenità. E se anche non sono al lavoro l’area è transennata per la vostra incolumità per la presenza di detriti e di acqua che rende scivolosa la strada”. Si legge sulla pagina Facebook.

Informazioni utili

Per chi deve dirigersi al pontile della navigazione basta seguire il 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗱𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 da via Bianchi Giovini, piazza Roma, passaggio Palace Hotel, Lungo Lario Trieste.

Le passerelle in piazza Cavour sono al momento limitate all’utilizzo 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶.

Il 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲, da piazza Matteotti, è facilitato secondo i seguenti percorsi e deviazioni:

1. Ingresso in ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, via Bianchi Giovini, piazza Cavour, via Fontana, piazza Volta, via Garibaldi (solo per autovetture e autocarri fino a 3,5 tonnellate).

2. Utilizzo della corsia preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Sauro, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

3. via Manzoni, Piazza del Popolo, via Dante.