Droga e alcol, cinque persone denunciate. E’ il bilancio delle operazioni di controllo sul territorio effettuate nel corso del fine settimana dai carabinieri di Cantù con i militari del nucleo operativo radiomobile, la Tenenza di Mariano Comense e delle nove Stazioni Carabinieri.

Denunciato dai militari di Cermenate per guida con patente revocata e segnalato all’Autorità Amministrativa per uso di sostanze stupefacenti, un 46enne già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato a bordo della propria auto a Puginate, nel comune di Bregnano. Dai controlli è emerso che l’uovo viaggiava nonostante la revoca della patente di guida e inoltre è stato trovato in possesso di quasi 2 grammi di eroina e cocaina.

Gli stessi militari nell’ambito di un altro controllo antidroga nella stessa zona, hanno fermato un 24enne straniero, senza fissa dimora, irregolare e anch’esso già noto alle forze dell’ordine, a bordo di una BMW con altri due uomini anche loro già conosciuti alle autorità. L’auto e i tre sono stati perquisiti. I carabinieri hanno trovato hashish, cocaina e denaro contante. Il 24enne è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di Mariano Comense hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 53enne già noto alle forze dell’ordine. Dopo un incidente a Inverigo l’uomo è stato fermato e controllato. Gli agenti hanno accertato che era alla guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Gli stessi militari hanno inoltre denunciato un 29enne per evasione. L’uomo che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era irreperibile ai controlli effettuati dai militari.

Infine i militari del nucleo operativo radiomobile hanno denunciato per evasione un 36enne, anch’esso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una località della Provincia di Sondrio. Il 29enne – veniva segnalato dalla Questura di Como alla Centrale Operativa della Compagnia di Cantù – in quanto alloggiava in un albergo della zona. Rintracciato dai militari è stato riportato nel luogo dove stata scontando la pena e denunciato.