Esondazione del Lario a Como, nessuna certezza al momento sulla data di riapertura del lungolago. Le ipotesi delle scorse ore portavano a considerare l’inizio della prossima settimana. L’acqua che a poco a poco arretra, il lavoro incessante di rimozione dei detriti e il monitoraggio costante fanno però pensare anche ad un possibile anticipo. Ma le variabili sono numerose e per ora anche il comandante della polizia locale, Vincenzo Aiello, preferisce non sbilanciarsi. “Stiamo riscontrando massima disponibilità da parte degli operatori coinvolti – spiega – il lago sta indietreggiando ma bisogna valutare tutti gli aspetti: pulizia, sicurezza e opere d’urgenza”. Domani mattina è in programma una nuova riunione con la colonna mobile provinciale dalla quale si potrà avere un quadro più chiaro.

Smontate le passerelle pedonali, il 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 per chi si muove a piedi da via Bianchi Giovini, piazza Roma prevede il passaggio “Palace Hotel”, per arrivare in Lungo Lario Trieste.

I dati

Per quanto riguarda i dati, a metà pomeriggio la rilevazione del livello del lago a cura del Consorzio dell’Adda indicava 128,3 centimetri, quindi, seppur di poco, ancora al di sopra della quota di esondazione fissata a 120 centimetri. La tendenza risultava ulteriormente in calo. E il deflusso quasi il doppio dell’afflusso.

In azione il battello spazzino

Intanto da questa mattina è in funzione il battello spazzino, la speciale imbarcazione che permette di raccogliere e poi smaltire le tonnellate di rifiuti e detriti lasciati nel primo bacino del Lario dall’esondazione. Rifiuti galleggianti, tronchi e vegetazione hanno inciso anche sulla navigazione.

La viabilità

Infine la viabilità. Sono state riaperte al traffico viale Vittorio Veneto e viale Puecher. Rimane chiuso piazzale Somaini. Nelle scorse ore è stata riaperta al traffico via Cairoli e anche per il trasporto pubblico e i motocicli. Per questo motivo è stata sospesa la deviazione in piazza Volta e via Garibaldi.

E’ sottinteso che finché non sarà riaperto il lungolago le auto da piazza Matteotti seguono il percorso piazza Verdi, piazza Roma, via Cairoli oppure per chi deve dirigersi verso sud è possibile utilizzare la corsia preferenziale da via Bertinelli, viale Battisti, via Milano o ancora previsto il passaggio lungo l’asse via Manzoni, piazza del Popolo, via Dante.