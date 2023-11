E’ morto al Sant’Anna il pensionato di 85 anni coinvolto nell’incidente avvenuto ieri mattina a Dizzasco. L’anziano, Alfredo Maglia, era in auto con la moglie e la figlia, anche loro ferite in modo serio e ricoverate in ospedale.

L’incidente si è verificato sulla provinciale 13 della Valle Intelvi. Un impatto frontale tra due vetture, la Fiat Panda della vittima e una 500 Abarth, avvenuto per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Menaggio. Inizialmente, le condizioni dei feriti non erano apparse gravi e anche l’85enne era cosciente all’arrivo dei soccorsi. Nelle ore successive però, dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna, il quadro clinico del pensionato si è purtroppo aggravato e nella serata di ieri è stata comunicata la notizia della morte dell’anziano.

Alfredo Maglia viveva a Colonno con la moglie ed era in pensione, dopo aver lavorato come panettiere. Una famiglia conosciuta in paese. Ieri mattina, la coppia era in auto con la figlia quando è avvenuto l’incidente. Un impatto con una vettura condotta da una 28enne della zona.

Ingente il dispiegamento dei soccorsi dopo l’incidente. Sono intervenute le ambulanze e anche l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Le condizioni dei feriti non sembravano preoccupanti. Poi, purtroppo il peggioramento e la morte di Alfredo Maglia.

Grave purtroppo anche la moglie del pensionato, ricoverata in condizioni serie in prognosi riservata in terapia intensiva all’ospedale di Varese, dove è stata trasportata con l’elicottero del 118. La donna sarebbe stabile ma la situazione resta grave. La figlia della coppia è invece all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona. Lesioni lievi invece per la conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente. Lutto a Colonno dopo la diffusione della notizia della morte del pensionato. La comunità si è stretta attorno alla famiglia.