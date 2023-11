Como , quartiere di Sagnino. Infortunio sul lavoro in via San Giacomo. Poco dopo le 9 sono stati attivati i soccorsi per un operario 24enne caduto da un balcone a tre metri di altezza. Ancora da accertare le cause. Non si esclude un malore.

Sul posto ambulanza e automedica. Il giovane è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in codice rosso. Accertamenti in corso, la prognosi è riservata. E’ ricoverato in neurorianimazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

In via San Giacomo anche vigili del fuoco e agenti della questura di Como.