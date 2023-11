Poco prima delle 13.30 a Lumino (Canton Ticino) in via Quatorta, è scoppiato un incendio all’interno di uno stabile industriale. In breve tempo, favorito dal vento, il fuoco ha interessato buona parte della struttura. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo e i pompieri di Bellinzona e di Cadenazzo.

Le fiamme sono circoscritte allo stabile. Non si registrano feriti, specifica la Polizia cantonale. A titolo precauzionale è stato raccomandato di tenere chiuse le finestre e di evitare di avvicinarsi all’area dell’incendio. Per consentire le operazioni di spegnimento la strada Cantonale è stata chiusa e sono state messe in atto deviazioni.