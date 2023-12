Reduce dall’amara trasferta di Vigevano, la prima giornata del girone di ritorno mette subito di fronte a Cantù, un avversario ostico. Domani alle 18 arriverà infatti sul parquet del PalaDesio la JuVi Cremona. Formazione che si è inserita sin dalle prime giornate in piena zona play-off. La partita del girone di andata, in cui Cantù si è imposta al PalaRadi per 87-90, è stata oltretutto l’unica sconfitta casalinga dell’intero campionato della formazione allenata da Luca Bechi.

Tra gli avversari il regista del terzo miglior attacco del girone, dietro solo a Cantù e Trapani. Lester Medford, assistman da oltre 6 passaggi vincenti di media per partita e anche secondo miglior realizzatore della squadra.

Cagnardi: “Voglia di riscattare la prestazione di Vigevano”

“Abbiamo questa gara in casa contro una squadra che già nella partita giocata a Cremona aveva dimostrato di avere una bella intesa e di essere di ottimo livello, con 10 giocatori in rotazione molto performanti” ha detto alla vigilia coach Devis Cagnardi. “Noi arriviamo dalla brutta partita di Vigevano e c’è tanta voglia di riscattare quella prestazione, ancora prima del discorso vittoria o sconfitta. Abbiamo lavorato bene in settimana, come c’era da aspettarsi dopo una partita come quella di domenica scora, e quindi – conclude – non vediamo l’ora di scendere in campo”.