Pole & Aerial: le atlete di Olgiate volano in finale alla World Cup

Lo spettacolo di fine anno ha segnato il finale di una fase densa di soddisfazioni per la società Nous Kai Soma Asd di Olgiate Comasco. Il sodalizio lariano alle sfide Nazionali del Circuito Italia Pole & Aerial. Un misto di danza e ginnastica con la pertica, con le evoluzioni che vengono valutate da una giuria.

Tre atlete del club di Olgiate si sono qualificate direttamente alla World Cup di novembre 2026 – in programma a Riccione – dopo aver conquistato il podio nelle sfide tricolori, disputate a Rieti. Sono Eleonora Leila Stoppa (seconda nella classe C Under 18), Federica Toffanin (terza nella classe C Under 30), e Cinzia Montagnoli, terza nella classe A Under 40.

Bene anche Eleonora Siena (quinto posto classe C Under 30) e Giada Galdiolo (sesto posto classe C Under 30). Nelle sfide nel Lazio hanno partecipato e ottenuto buoni piazzamenti anche Alessandra Montagnoli (ottava classe C Under 30), Aurora Pozzi (12esima classe C Under 18) e Alice Paolin ed Elena Tagliabue (15esima e 16esima classe C Under 14)

Altre tre atlete che a breve proveranno a guadagnarsi l’accesso alla World Cup. Sono Greta Pasin e Aurora Marchioni, che gareggeranno in double (doppio) e Viola Di Meo nella specialità amaca aerea.



