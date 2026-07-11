Raduno del Como la prossima settimana, parte la stagione da Champions

Conto alla rovescia per il via alla nuova stagione del Como, una annata sportiva destinata ad entrare nella storia del club lariano. Oltre agli impegni di campionato si aggiungeranno quelli europei, dalla porta principale, con la partecipazione alla Champions League. Il massimo torneo continentale ha preso il via proprio questa settimana, con i primi impegni del turno preliminare. Una lunga serie di partite che regaleranno alle vincitrici il pass per la fase campionato della Champions – a cui prenderanno parte i lariani – con il via l’8 settembre e i sorteggi il 27 agosto.

L’attesa è grande per la formazione di Cesc Fabregas, che il giorno 16 si raduna a Mozzate, e l’attesa è per nuovi colpi di mercato, che potrebbero aggregarsi per tempo al resto del gruppo per iniziare la preparazione.

Allo stadio proseguono intanto i lavori di adeguamento della curva dei sostenitori locali, che anche in questi giorni hanno fatto passi importanti, con la creazione di quelle che saranno le gradinate dei tifosi biancoblù. Curva che non sarà pronta per fine luglio, quando il Sinigaglia ospiterà il primo importante appuntamento della stagione del Como, il torneo internazionale fortemente voluto dal presidente Mirwan Suwarso, ala sua seconda edizione. La prima, un anno fa, fu vinta proprio dal Como. Evento che segnerà l’esordio del nuovo terreno di gioco allargato.

L’estate sarà poi caratterizzata dalle amichevoli di metà agosto in Inghilterra, contro Arsenal e Liverpool, rispettivamente il 12 e il 16 agosto.

L’attenzione, in attesa della Champions, si sposterà sul campionato, con il via della serie A 2026-2027 nel weekend del 22 agosto. Per il Como all’inizio ci saranno tre trasferte consecutive, contro Udinese, Napoli e Genoa, per consentire il completamento dei lavori della curva. La prima in casa al Sinigaglia si disputerà domenica 13 settembre alle 15 contro il Parma, a pochi giorni di distanza dall’esordio in Champions, fissato, come detto, tra l’8 e il 10 settembre.