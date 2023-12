(ANSA) – ROMA, 05 DIC – Italiani sempre più lettori di riviste di intrattenimento, ma anche scienze e storia. Mentre nel mondo ci si dedica soprattutto a economia e finanza. A raccontarlo è il Report sulle tendenze di lettura dei propri abbonati stilato, come ogni anno a livello globale e nei singoli paesi, da Readly, l’app per la lettura in digitale di riviste e quotidiani. Se gli abbonati della piattaforma hanno accesso illimitato a 7.600 riviste nazionali e internazionali, a livello globale, si legge nel Report, nel 2023 sono state lette 390.000 testate digitali per 160 milioni di volte, con 8,6 ore al mese in media a leggere sull’app. Nel mondo, sono le riviste e i quotidiani di Business & Finance a crescere più di tutti nel numero dei lettori (+22% sul 2022), seguiti da Lifestyle (+18%) e Food & Drink (+13%). "Tra incertezza economica, disordini geopolitici e sfide climatiche, i lettori si rivolgono al giornalismo di qualità per ottenere risposte, indicazioni e, spesso, un momento di evasione – commenta Marie Sophie Von Bibra, direttore marketing di Readly – Tra i principali interessi quest’anno abbiamo visto l’economia globale e le implicazioni a livello personale e, allo stesso tempo, il desiderio di una occasionale distrazione dalla realtà". E in Italia? Sono state lette 1,6 milioni di testate, tra riviste e quotidiani. Il 33% di queste erano pubblicazioni straniere e gli uomini hanno letto più delle donne. Il 23% dei numeri letti, poi, erano arretrati. Tra le categorie più lette, a farla da padrone sono le riviste di Celebrità & Intrattenimento, Lifestyle e Interior Design. Mentre le categorie a cui è stato dedicato maggior tempo di lettura medio sono state Cruciverba e Sudoku (28 minuti), Scienza (26 minuti), Storia (25 minuti) e Intrattenimento (19 minuti). (ANSA).