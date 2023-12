Palestra di via Giulini a Como, effettuato il collaudo della struttura mentre l’affidamento per la gestione avverrà il prossimo anno. A dettare i tempi dell’operazione è il sindaco della città Alessandro Rapinese che interrogato sulla riapertura dell’impianto sportivo in consiglio comunale, ha detto: “E’ stato effettuato il collaudo della struttura, dobbiamo ultimare gli interventi che riguardano porte, bagni, tetto e lucernari, quindi prima di affidare la struttura vogliamo che sia completa in ogni aspetto”.

Per questo motivo ha proseguito il primo cittadino la palestra sarà affidata con il nuovo anno, presumibilmente a partire dal mese di gennaio.

L’amministrazione aveva firmato il contratto con l’impresa e gli interventi erano partiti lo scorso mese di settembre. La giunta comasca aveva stanziato 200mila euro per la progettazione di adeguamento alla prevenzione incendi, coordinamento della sicurezza e la predisposizione della documentazione necessaria per l’ottenimento della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) antincendio.

Nelle intenzioni dell’amministrazione la volontà di aprire la struttura non soltanto per competizioni sportive e allenamenti ma anche per eventi e manifestazioni che possano coinvolgere tutti i cittadini.