Maltrattamenti in famiglia e stalking, ancora due episodi nelle ultime ore sul territorio lariano. Fermato dai carabinieri di Mozzate un 41enne accusato di violenza sulla moglie, rintracciato e bloccato appena è rientrato in Italia dall’Egitto. E’ in carcere al Bassone. Denunciato anche un 40enne che avrebbe perseguitato la ex compagna.

Il 41enne egiziano era stato denunciato dalla moglie. Dalle indagini dei carabinieri sarebbero emersi gravi episodi di violenza nei confronti della donna, minacciata e picchiata in più occasioni, anche davanti alla figlia minorenne. Le accuse sono sfociate in un provvedimento di fermo per indiziato di delitto. I militari dell’Arma della stazione di Mozzate hanno accertato che il 41enne, commerciante, era partito per l’Egitto. Lo hanno atteso al rientro in Italia, lo hanno bloccato prima che tornasse a casa e hanno eseguito il provvedimento. L’uomo è stato trasferito in carcere al Bassone.

Si è rivolta ai carabinieri di Turate invece una donna che ha denunciato il comportamento dell’ex compagno. Al termine della relazione l’uomo, 40enne, avrebbe in più occasioni maltrattato la ex, costringendola anche a consegnargli somme di denaro. Al termine degli accertamenti, è stato denunciato per estorsione continuata e aggravata, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori aggravati.