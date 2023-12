L’Agenzia del Trasporto pubblico locale mette a disposizione 395mila euro alle aziende e ai Comuni dei bacini di Como, Lecco e Varese per l’acquisto di nuovi autobus, paline e pensiline con l’obiettivo di migliorare il servizio.

Si tratta di contributi in conto capitale che sono stati destinati ad Asf Autolinee di Como per 110.500 euro per il rinnovo del parco automezzi, al Consorzio Trasporti pubblici Insubria di Varese per la stessa cifra, a Linee Lecco per 118.820 euro sempre per l’acquisto di nuovi automezzi, ai Comuni di Cremeno e di Cassina Valsassina in provincia di Lecco per 40.500 e 15mila euro per l’acquisto di nuove pensiline.

Il finanziamento nasce dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia del Tpl che con deliberazione dello scorso 4 ottobre aveva deciso di destinare, tramite apposito bando, una quota dell’avanzo libero di amministrazione all’erogazione di un contributo alle aziende di trasporto o ai Comuni interessati a interventi volti alla promozione del trasporto.

“Si tratta di un segnale forte, proprio in chiusura dell’anno, – dichiarano dall’Agenzia del Tpl – della volontà di collaborare con aziende e Comuni per offrire un servizio migliore all’utenza”.