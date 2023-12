Vandali in azione tra via Anzani e via Leoni a Como. Presi di mira gli specchietti di alcune auto in sosta, che sarebbero stati spaccati volontariamente. Una sgradita sorpresa per gli automobilisti che, dopo aver lasciato l’auto parcheggiata, hanno trovato il danno. Un raid che di fatto conferma la situazione di degrado e scarsa sicurezza denunciata proprio ieri da residenti e cittadini comaschi a Etv.

Nonostante le ordinanze e l’inserimento della via nelle zone rosse della città, ossia nelle aree di particolare tutela sotto il profilo della sicurezza, in via Anzani restano ancora problemi di sicurezza e degrado.