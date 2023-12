Vandali in azione nella notte a Erba. “Questa mattina mi sono accorto che è stato imbrattato, con una sostanza rossa che sembra sangue, l’ingresso dell’ufficio di polizia locale alla stazione, in piazza Padania – ha scritto sui social il deputato erbese Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega e presidente della Commissione sicurezza in Comune – Spettano ai nostri agenti e alle forze dell’ordine i rilievi e le indagini del caso, ma quello che mi preme sottolineare – ha scritto ancora Zoffili – è che questo, come i precedenti atti intimidatori avvenuti in città, non ci fermerà. Il presidio in stazione si è dimostrato un utile deterrente, considerata la netta diminuzione degli episodi criminali nella zona: continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza degli erbesi e di chiunque transiti per la città, dal centro fino alle zone più periferiche”.