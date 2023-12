Incidente nel pomeriggio di Natale a Como, in via Mirabello. Un ragazzo di 18 anni che era in sella alla sua bicicletta, mentre percorreva la strada, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della due ruote ed è caduto a terra. Nell’incidente non sarebbero coinvolti altri veicoli, anche se la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta dopo la caduta.

Il 18enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Lipomo e trasportato all’ospedale Sant’Anna per accertamenti. Fortunatamente avrebbe riportato solo lievi traumi.