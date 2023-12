Pretende un chiarimento e si presenta dalla ex nonostante il divieto di avvicinamento alla donna per precedenti episodi di violenza. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri a Porlezza per bloccare un 53enne residente a Dongo ed evitare atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo è stato arrestato nell’ambito delle procedure del cosiddetto codice rosso.

Il 53enne, secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma della compagnia di Menaggio, ieri pomeriggio si sarebbe presentato a Porlezza, sotto casa della ex compagna, una donna di 52 anni. L’uomo avrebbe con insistenza cercato di avvicinare la donna, facendo riferimento alla necessità di un chiarimento.

La donna gli avrebbe ripetuto di allontanarsi e sarebbe scoppiata una lite perché il 53enne si sarebbe rifiutato di andare via, nonostante il provvedimento di divieto di avvicinamento al quale era sottoposto. L’acceso diverbio è stato notato da alcuni testimoni, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La centrale operativa ha inviato i carabinieri della stazione di San Bartolomeo val Cavargna, già impegnati in un servizio di controllo sul territorio. I militari dell’Arma, in collaborazione anche con i colleghi di Porlezza hanno subito bloccato il 53enne, impedendo che potesse avvicinarsi ulteriormente alla ex. Accertata la situazione, i carabinieri hanno arrestato il 53enne in flagranza di reato per la violazione del divieto di avvicinamento.