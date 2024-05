Infortunio sul lavoro oggi poco prima delle 11 in via alla Bolla a Riazzino, in Canton Ticino. Secondo una prima ricostruzione, un 39enne operaio italiano domiciliato in provincia di Varese si trovava su una benna, a un’altezza di circa 6 metri, intento a trasferire un macchinario. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli, che dopo aver prestato le prime cure all’uomo, lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il 39enne ha riportato gravi ferite.