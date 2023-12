A partire da domani, 1° gennaio 2024, l’accesso a tutti i servizi di Trenord, anche in area STIBM (il sistema tariffario integrato dei mezzi pubblici), sarà consentito esclusivamente con biglietti elettronici ricaricabili o in formato digitale, oltre che con gli abbonamenti caricati su tessera. E’ quanto prevede il progetto regionale di “Bigliettazione elettronica”.

“Per viaggiare sui mezzi Trenord in area STIBM, i clienti possono acquistare i titoli di viaggio nelle biglietterie, self-service, sito internet, App e punti vendita autorizzati. – si legge in una nota pubblicata sul sito di Trenord – Al momento i biglietti multicorsa (carnet) sono disponibili solo su canali digitali. Tutti i titoli di viaggio STIBM (biglietti, giornalieri, multicorsa e abbonamenti) tuttora venduti da Atm su supporto magnetico non sono convalidabili sui nuovi apparati Trenord. In attesa del passaggio alla bigliettazione elettronica e digitale degli altri operatori, sarà consentito l’accesso ai servizi ferroviari con titoli di viaggio magnetici solo se già convalidati nelle idonee convalidatrici ancora disponibili nelle altre aziende integrate. Ai clienti in possesso di titoli di viaggio su supporto magnetico che devono viaggiare sui servizi Trenord e non hanno possibilità di convalida presso gli appositi apparati è richiesto l’acquisto di un titolo di viaggio elettronico ricaricabile o digitale. Il biglietto magnetico potrà essere utilizzato in altra occasione, partendo da rete di un altro operatore ancora in grado di riconoscere e convalidare tale formato; in alternativa, sarà possibile richiedere il rimborso ad Atm. Una volta terminato il viaggio, – si legge infine nella nota – il biglietto elettronico ricaricabile, rilasciato senza costi aggiuntivi, va conservato e può essere riutilizzato per caricare una nuova corsa”.