Spaccio di farmaci all’esterno del Sert in via Carso a Como. L’Asst Lariana replica al servizio andato in onda nel programma satirico di “Striscia La Notizia”, nel quale è stato mostrato come alcuni utenti del servizio comasco non abbiano consumato i farmaci consegnati per migliorare la loro dipendenza ma li abbiamo spacciati nelle strade all’esterno della struttura.

“E’ un fenomeno purtroppo noto e diffuso quello dello spaccio dei farmaci che vengono consegnati ai pazienti in carico ai servizi di assistenza per le Dipendenze patologiche – si legge nella nota diffusa dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – Per fare fronte a tale situazione Asst Lariana ha attuato una serie di interventi come la dotazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, i controlli del servizio di vigilanza e la collaborazione con le forze dell’ordine, oltre a servizi di natura organizzativa (tra cui rientrano la consegna e la prescrizione di farmaci con numero limitato di compresse e nel caso di farmaci “liquidi” in dosaggi minimi). L’azienda sanitaria spiega ancora che il farmaco ripreso dalle telecamere, ad esempio, nel formato da 140ml è stato sostituito da ormai un anno da flaconcini da 10ml. Infine nella nota l’Asst Lariana conclude che sono previsti controlli tossicologici sulla negatività all’uso di sostanze e al riscontro della terapia attraverso il dosaggio del farmaco nelle urine e l’assunzione della terapia in presenza del personale.