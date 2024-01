Incidente a Lambrugo, un’auto – per cause ancora da chiarire – si è ribaltata. Sul luogo dell’incidente, in via XXV Aprile, sono intervenuti i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco da Erba. Il conducente del mezzo è rimasto ferito fortunatamente in maniera lieve ed è stato trasportato in codice verde – che indica bassa gravità – in ospedale.