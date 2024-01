Da oggi, 5 gennaio, via ai saldi invernali in tutta Italia, Lombardia compresa. E ci sarà tempo fino al 4 marzo per gli acquisti scontati. Corsa agli affari anche in città. Nonostante la pioggia, comaschi e turisti non vogliono sfarsi sfuggire l’occasione per guardare le vetrine e fare acquisti.

I cittadini: “Offerte buone”, ma c’è chi non è d’accordo

“Finalmente abbiamo trovato le taglie, i colori e i prezzi. Il primo giorno dei saldi per noi è sempre ottimo. Vedo che nei negozi c’è gente, segno che in tanti la pensano come noi” dice una cittadina. “Si spende bene, ho comprato diverse cose. Sono soddisfatta” le ha eco un’altra. Tante le persone che sfruttano i saldi solo per togliersi qualche sfizio. “Compro con i saldi per comprare il di più, per farmi qualche auto-regalo” spiega un giovane cittadino. “Si approfitta – afferma un comasco – visto che costa meno, si compra qualcosa”. Tra chi gira per le vie del centro però c’è chi non ha come prima intenzione quella di fare shopping. “Diamo un’occhiata, guardiamo qualche vetrina – spiega una coppia – Vediamo che offerte ci sono e poi valutiamo se comprare qualcosa prossimamente”. E anche chi non si fida troppo degli sconti. “Chiamiamoli saldi” dice ironica una cittadina.

Cassina (Federmoda Como): “Aspettative molto positive”

Per il 2024 ad acquistare con i saldi sarà il 63.8% degli italiani. In calo del 1.2% rispetto all’anno scorso, secondo Confcommercio. Ma tra i commercianti c’è ottimismo. “Le aspettative sono molto positive – dichiara Marco Cassina, presidente Federmoda di Confcommercio Como – anche perché la stagione è partita in ritardo, ha fatto caldo fino a tardi e quindi tutti hanno rimandato gli acquisti. Siamo consapevoli che il momento non è semplice, le famiglie hanno dovuto affrontare spese maggiori. Ma i negozianti sono disposti a intervenire sui prezzi per quanto possibile e a creare delle occasioni. Il consiglio è: non fermatevi alla vetrina, entrate e chiedete. Perché di merce ce n’è”.

Il budget, spiegano da Confcommercio, sarà inferiore ai 200 euro. Tra gli acquisti preferiti da comaschi e turisti pantaloni e altri capi di abbigliamento.