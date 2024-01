Dopo anni di calo, tornano ad aumentare gli abitanti nel piccolo Comune svizzero di confine di Chiasso, a due passi da Como, e crescono grazie agli stranieri. O meglio a chi decide di trasferirsi temporaneamente per motivi di lavoro.

Il comune di Chiasso conferma per il 2023 l’inversione di tendenza, la popolazione ha raggiunto quota 7.738. Un’inversione di tendenza segnata però da un aumento nell’ordine della decina di residenti, + 9 per la precisione rispetto al dato precedente.

Nel dettaglio aumentano le nascite (51 in totale, 16 in più) e aumentano gli abitanti in relazione ad alcune tipologie di permessi. Ad esempio in crescita risultano i permessi di dimora B relativi a chi intende stabilirsi temporaneamente in Svizzera per lavoro (in totale 1216, +59 in 12 mesi).

Fra i domiciliati si attesta il calo del totale dei Ticinesi, a quota 1.905 (-39 rispetto al 2022). Alla fine dello scorso anno Chiasso contava 1.798 stranieri domiciliati, in calo di 14 unità rispetto a fine 2022.

Nel 2023, si diceva, Chiasso ha salutato 51 nascite: “un segnale – spiega il Comune – positivo (+16 rispetto all’anno precedente) che sembra confermare l’inizio di una controtendenza rispetto agli ultimi anni”. Stabile il totale dei matrimoni, 19. Sul fronte dei decessi si segnala un totale di 127 (+13).