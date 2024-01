E’ morto in ospedale, dove era ricoverato da oltre 3 mesi Antonio Russo, 25 anni, coinvolto in un gravissimo incidente il 30 settembre scorso a Lurate Caccivio. Poco prima delle 2 di notte, in via Varesina, il giovane, che viaggiava in sella a una moto, aveva perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Nell’incidente non erano coinvolti altri veicoli.

Le condizioni di Antonio Russo erano apparse subito gravissime. Ricoverato all’ospedale Sant’Anna, non si è purtroppo mai ripreso. Il 25enne è purtroppo morto nelle scorse ore. Antonio era originario di Floridia, in Sicilia. Nel paese in provincia di Siracusa giovedì sarà celebrato il funerale del giovane.